Происшествия 13 сентября 2023, 18:55 Сотрудники МЧС спасли кота и собаку при пожаре в Нефтекамске

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В городе Нефтекамск в Башкирии сотрудникам МЧС удалось спасти из огня двух домашних животных. Об этом сообщил сайт «КП-Уфа» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

По предварительным данным, пламя охватило крышу дома по улице Советской. Жильцам удалось выбраться на улицу, однако в горящем здании остался черный кот.

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Как сообщил сайт mkset.ru, пожарные вынесли его и с помощью аппарата для искусственного дыхания вернули животное к жизни. Кроме того, сотрудники МЧС освободили с привязи собаку.