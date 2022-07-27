27 июля 2022, 17:21
Сотрудники МЧС спасли из моря пьяных туристов в Абхазии
Сотрудники МЧС Абхазии спасли из воды двоих туристов, которые в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на пресс-службу местного ведомства.
Супружеская пара приехала на отдых из Омска. Во время пребывания на пляже они переборщили с горячительными напитками и отплыли от берега на 1,5 километра. Свидетели случившегося обратились к спасателям.
«Прибывшие на место сотрудники ГИМС фактически насильно извлекли нетрезвую пару из воды и доставили на берег», — отметили в пресс-службе.
При этом супруги вряд ли бы смогли доплыть до берега самостоятельно.