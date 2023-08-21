21 августа 2023, 19:12
Сотрудники МЧС спасли двух женщин во время пожара в квартире в Ростове-на-Дону
Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме по улице Коммунаров в Ростове-на-Дону. Пожарным удалось спасти двух женщин, сообщил«Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Ростовской области.
По предварительным данным, пожар возник из-за разгерметизации системы кондиционирования воздуха, пламя охватило квартиру на втором этаже. В помещении этажом выше образовалось сильное задымление, две женщины спрятались на балконе.
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Отмечается, что сотрудники МЧС поднялись наверх и эвакуировали женщин.
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