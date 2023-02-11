11 февраля 2023, 18:30
Сотрудники МЧС спасли двух человек из горящей многоэтажки на западе Москвы
Источник «360»: пожар произошел в многоэтажке в Западном округе Москвы
В девятиэтажном доме на улице Гришина в Западном административном округе Москвы начался пожар, сообщил источник «360». Из горящего здания эвакуировали двух человек, в том числе женщину. Пострадавших нет.
Спасателям поступило много заявок от жильцов дома. О помощи попросили жильцы квартир на четвертом и пятом этажах.
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Сотрудники МЧС прибыли на место. Оказалось, в трехкомнатной квартире на втором этаже загорелись вещи и мебель. Огонь распространился на 10 квадратных метров.
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Спасатели приступили к тушению и помогли выбраться женщине из квартиры на третьем этаже, рассказал источник.
Причина возгорания выясняется. Известно, что в доме есть газоснабжение.
Официальной информации о пожаре не поступало.
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