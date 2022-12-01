Происшествия 01 декабря 2022, 18:53 Сотрудники МЧС спасли девочку из запертой комнаты в Гусь-Хрустальном

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В Гусь-Хрустальном Владимирской области сотрудники МЧС вызволили трехлетнюю девочку из запертой комнаты. Об этом сообщил «Царьград».

К сотрудникам МЧС обратилась женщина и сообщила, что ее малолетняя дочь по случайности самостоятельно заперла себя в одной из комнат местного общежития.

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При помощи специального оборудования сотрудники вскрыли запертую дверь и в сохранности передали трехлетнего ребенка матери.

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