01 декабря 2022, 18:53
Сотрудники МЧС спасли девочку из запертой комнаты в Гусь-Хрустальном
В Гусь-Хрустальном Владимирской области сотрудники МЧС вызволили трехлетнюю девочку из запертой комнаты. Об этом сообщил «Царьград».
К сотрудникам МЧС обратилась женщина и сообщила, что ее малолетняя дочь по случайности самостоятельно заперла себя в одной из комнат местного общежития.
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При помощи специального оборудования сотрудники вскрыли запертую дверь и в сохранности передали трехлетнего ребенка матери.
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