Происшествия 12 января 2024, 23:31 Сотрудники МЧС спасли четырех заблудившихся подростков на Алтае Unsplash

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Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда нашли четырех заблудившихся в горах подростков, сообщил Telegram-канал МЧС. Всех пострадавших передали врачам.

Спасатели получили звонок от группы подростков в возрасте 12-13 лет, отправившихся на прогулку по горе Тугая в нескольких километрах от Горно-Алтайска: на ней находится популярная горнолыжная база. Дети заблудились и начали замерзать: температура днем опускалась до -21 градуса. Один из них не смог самостоятельно идти дальше.

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Сотрудники МЧС обследовали пять километров тропы и нашли всех заблудившихся. Подросткам помогли спуститься с горы, снизу их ждали сотрудники скорой помощи и полиции. Для транспортировки одного из мальчиков понадобились сани-носилки, у него обнаружили признаки обморожения.

В лесах Подмосковья в прошедшем году заблудились около 1,7 тысячи человек. Почти 700 из них смогли выбраться самостоятельно благодаря работе диспетчеров Системы-112. В поисково-спасательных операциях участвовали отряды «Лиза Алерт», сотрудники МЧС и «Мособлпожспас».