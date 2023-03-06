Происшествия 06 марта 2023, 14:22 Сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков в Сахалинской области, которых унесло на льдине

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В Сахалинской области МЧС отправлял на спасение рыбаков, которых унесла льдина, вертолет Ми-8. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

В спасательной операции принимали участие 14 человек и 11 единиц техники, написал сайт newizv.ru.

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В настоящее время все рыбаки спасены. О том, потребовалась ли кому-то медицинская помощь, не сообщается.

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