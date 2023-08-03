Сотрудники МЧС спасли 35 человек из пожара в кафе Петербурга

В кафе в Выборгском районе Санкт‑Петербурга на проспекте Просвещения произошел пожар. Из здания эвакуировали 35 человек. Об этом сообщил «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.