03 августа 2023, 19:02
Сотрудники МЧС спасли 35 человек из пожара в кафе Петербурга
В кафе в Выборгском районе Санкт‑Петербурга на проспекте Просвещения произошел пожар. Из здания эвакуировали 35 человек. Об этом сообщил «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.
Пожар случился сегодня, 3 августа. Пламя охватило двухэтажное здание. Ликвидировать огонь удалось за 40 минут, написал Petrograd.
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Ранее серьезный пожар разгорелся в Подмосковье в селе Ачкасово. Там загорелся цех кислородных аккумуляторов.
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