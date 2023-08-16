Происшествия 16 августа 2023, 18:54 Сотрудники МЧС спасли 30 собак во время пожара в приюте в Петербурге

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Возгорание произошло в приюте для бездомных собак в городе Санкт-Петербурге. Пожарным удалось спасти 30 животных, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

По предварительным данным, пламя охватило помещение с деревянными вольерами. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

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Отмечается, что сотрудники МЧС также вывели из огня находившуюся в приюте женщину, от госпитализации она отказалась.