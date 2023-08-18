Происшествия 18 августа 2023, 18:58 Сотрудники МЧС спасли 20 человек на пожаре в многоэтажке в Самаре МЧС: спасатели вывели 20 человек из горящего многоэтажного дома в Самаре

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Сотрудники МЧС России спасли 20 человек во время пожара в горящем многоэтажном доме в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В пятницу, 18 августа, в Самаре на площади 40 квадратных метров вспыхнули две квартиры в многоэтажном доме по Краснодонской улице.

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Изначально возгорание началось на девятом этаже, однако затем огонь распространился на шестой этаж.

Прибывшие на место пожарные спасли 20 человек, в том числе пятерых детей. Людей вывели в спасательных устройствах из задымленного подъезда. Всего для ликвидации пожара привлекали 44 человека и 13 единиц техники.

Согласно официальной информации, в результате пожара один человек погиб и еще трое пострадали.

Прокуратура по Самарской области начала проверку по факту ЧП. Ведомство отметило, что для эвакуированных жильцов организовали пункт временного размещения, их обеспечат постельными принадлежностями и горячим питанием.

Ранее сотрудники МЧС спасли семь человек при пожаре в многоэтажном доме в Астрахани.