Происшествия 16 декабря 2023, 19:06 Сотрудники МЧС спасли 19 человек во время пожара в Омске

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Омские спасатели эвакуировали 19 человек во время пожара в девятиэтажном доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Спасатели потушили пожар, возникший в одной из квартир на четвертом этаже жилого здания. Огонь распространился на площади в 60 квадратных метров.

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«Из подъезда сотрудниками МЧС России спасены 19 человек, из них 11 детей», — указали в ведомстве.

Группа пожарных из 11 человек задействовала при работе семь единиц техники.

Ранее пожар вспыхнул в СНТ «Заречный» в Кургане. В жилом доме находились маленькие дети, которых спас 12-летний брат — он вытащил малышей на улицу прямо из горящего здания. Несмотря на холод, школьник донес двух мальчиков и девочку до соседей.

Пожарные приехали на место происшествия и потушили огонь, пламя охватило площадь в 80 квадратных метров. Тушение пожара заняло примерно полчаса. Спасатели отметили, что в доме отсутствовали пожарные извещатели, и детей спасло лишь то, что рядом оказался их смелый брат.