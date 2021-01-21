Сотрудники МЧС спасли 14 человек из горящего здания в столице

По информации сотрудников ведомства, в 10:30 они получили сообщение о возгорании в доме № 30 по улице Летчика Бабушкина. Когда пожарные прибыли на место, они увидели слабый белый дым. Выяснилось, что в одном из помещений на третьем этаже кирпичной постройки загорелись вещи.

Огонь успел распространиться на площадь примерно 15 квадратных метров.

«В ходе работ по ликвидации пожара из здания было спасено 14 человек и эвакуировано 60 человек», — рассказали спасатели.

В настоящий момент возгорание локализовано. О пострадавших при пожаре неизвестно.