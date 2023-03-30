Происшествия 30 марта 2023, 21:41 Сотрудники МЧС спасли 11 рыбаков с отколовшейся льдины в Перми

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В Пермском крае на Каме в районе Добрянки 11 рыбаков застряли на отколовшейся льдине. Мужчин удалось спасти. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Ситуация произошла 30 марта. Льдина отбилась от берега и поплыла вниз по течению. Свидетели случившегося позвонили в МЧС. Спасатели прибыли на место в 11:20. Пострадавших доставили на берег с помощью аэролодки. Медицинская помощь им не потребовалась.