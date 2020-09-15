Сотрудники МЧС спасли 10 человек из пожара в Омске

Возгорание началось из-за огня в электрощитовой дома на улице Крыловской, после чего огонь перекинулся на все здание.

Спасатели прибыли на место пожара спустя три минуты после получения звонка. 50 человек покинули здание самостоятельно, еще около 10 находились внутри.

Никита Мякишев, глава пожарной бригады, рассказал, что его команде пришлось вскрыть дверь, чтобы найти людей.

На тушение огня потратили порядка 20 минут.