Сотрудники МЧС проливают конструкции горевшего дома в Салехарде

Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать пожар в жилом доме в Салехарде. Спасатели проливают и разбирают конструкции. Здание отключают от сетей водоснабжения, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Уточняется, что возгорание произошло в среду, 17 марта. Огонь успел распространиться на площадь 400 квадратных метров. Пожар удалось локализовать к вечеру, открытое горение ликвидировали уже ночью. Жильцы были эвакуированы и расселены в отели.

Погорельцам помогает общественная организация «Горячие сердца Ямала». Был открыт пункт выдачи вещей. Также на пожаре нашли кота. Ему помогли спастись и оказали первую помощь. Животное накормили и обогрели. Неравнодушные люди ищут хозяев питомца.