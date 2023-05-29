Происшествия 29 мая 2023, 00:22 Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в гостинице на Кубани РИА «Новости»

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Пожар в гостевом доме в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края потушен. Об этом заявили в пресс-службе МЧС, передал ТАСС.

«23:31 — полная ликвидация», — сказано в сообщении.

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Ранее на территории поселка загорелась кровля трехэтажного гостевого дома, после чего пламя перешло на третий этаж здания. Сначала площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, а потом увеличилась до 800 после обрушения кровли. Тушение пламени осложнилось из-за высокой пожарной нагрузки здания.

Сам гостевой дом во время происшествия не работал, поэтому постояльцев в нем не было. Из-за огня и дыма никто не пострадал. При этом туапсинская межрайонная прокуратура намерена проверить причины и обстоятельства случившегося.

Еще один крупный пожар потушили на складе с тортами в Татарстане. Его площадь составляла 1900 квадратных метров. В момент происшествия на территории склада находились пять работников. Они успели оперативно эвакуироваться.