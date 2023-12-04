Происшествия 04 декабря 2023, 13:22 Сотрудники МЧС пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Херсонской области Два сотрудника МЧС в Алешках получили ранения после атаки украинского дрона РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по населенному пункту Алешки в Херсонской области, пострадали два сотрудника МЧС. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Дрон украинских военных атаковал машину МЧС под Алешками. Двое пожарных получили тяжелые ранения. Так на украинской земле выглядит фашизм. Он, пожалуй, циничнее того, чтобы был 80 лет назад», — написал Алексеенко.

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Председатель правительства региона отметил, что также под удар ВСУ попала «Газель» одного из жителей поселка Рогачики.

«Мужчина чудом выжил, его успели доставить в больницу с осколочными ранами шеи, головы и спины. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти его», — добавил он.

Telegram-канал председателz правительства Херсонской области Андрей Алексеенко / Telegram Telegram-канал председателz правительства Херсонской области Андрей Алексеенко / Telegram Telegram-канал председателz правительства Херсонской области Андрей Алексеенко / Telegram Telegram-канал председателz правительства Херсонской области Андрей Алексеенко / Telegram

Алексеенко добавил, что ранее жители Херсонской области в основном погибали от артиллерийских и минометных обстрелов.

«Теперь больше жертв после таких ударов с неба. ВСУ осознанно жгут дронами любые машины на улицах и дорогах. Калечат и убивают людей, которых публично называют „своими“», — заключил глава регионального кабмина.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал примитивным разработанный НАТО план контрнаступления ВСУ.