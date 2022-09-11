Сотрудники МЧС показали, как устраняют последствия тайфуна в Приморье | 360°

Эксклюзив 11 сентября 2022, 16:27 Поделиться Telegram

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Viber Сотрудники МЧС показали, как устраняют последствия тайфуна в Приморье МЧС Приморья сообщило о подтоплении 16 населенных пунктов в результате тайфуна

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Более 60 домов в 16 населенных пунктах Приморья затопило в результате обрушившегося на регион тайфуна, сообщили в пресс-службе краевого МЧС. В ведомстве добавили, что спасатели ликвидируют последствия погодной аномалии.

«В настоящее время в 16 населенных пунктах четырех муниципальных образований подтоплено 65 домов частного сектора и 417 приусадебных участков. Повреждены 29 мостов, нарушено дорожное сообщение с 29 населенными пунктами», — рассказала глава пресс-службы МЧС Приморского края Екатерина Кутузова.

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К ликвидации последствий стихии привлекли 743 человека и 299 единиц техники. Сотрудники ведомства оказывают всестороннюю помощь пострадавшим жителям.

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На вертолетах Ми-8 в Лазовский округ доставили более пяти тонн гуманитарной помощи, а спасатели на инженерной технике Амурского спасательного центра МЧС России помогают дорожным рабочим восстановить автомобильное движение.

Сильные ливни обрушились в начале месяца на Санкт-Петербург. По данным синоптиков, за два дня в городе выпало более трети месячной нормы осадков, сообщило ИА «Невские новости».

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