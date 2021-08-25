Сотрудники МЧС Петербурга нашли в квартире во время тушения пожара оружие и боеприпасы

Пожар произошел в коммунальной квартире в Адмиралтейском районе Петербурга на набережной Крюкова канала. На место происшествия выдвинулись 17 спасателей. Во время тушения огня они обнаружили оружие и боеприпасы. Об этом рассказали «Невские новости».

Сигнал о возгорании поступил в отделение полиции рано утром 24 августа. Он начался в пятикомнатной коммунальной квартире. В одной из комнат на тумбе был обнаружен револьвер. А возле кровати лежал белый пакет с 22 ржавыми разнокалиберными патронами.

Хозяином квартиры является ранее судимый 47-летний петербуржец. Во время возгорания мужчина получил ожоги, его отправили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. В настоящий момент все найденные боеприпасы отправлены на экспертизу.