Сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение в Крыму, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации службы, 31 июля и 1 августа в регионе пройдут сильные ливни, крупный град с грозами и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Днем 1 августа температура воздуха упадет примерно на 10 градусов, пишет «Газета.ру».

Спасатели предупредили местных жителей об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут быть связаны с подтоплением территорий, неполадками на объектах энергетики, ЖКХ. По причине этого было рекомендовано соблюдать правила безопасности и по возможности не выходить из домов.