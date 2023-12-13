Происшествия 13 декабря 2023, 12:47 Сотрудники МЧС локализовали пожар на СТО в гаражном кооперативе в Сургуте

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На станции техобслуживания в гаражном кооперативе в Сургуте начался пожар, который удалось локализовать только силами 60 спасателей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по ХМАО.

Огонь распространился на 600 квадратных метрах. Пожар усложнялся еще и тем, что в гараж хранили горючие лакокрасочные материалы и баллоны с газом.

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С привлечением 20 спецмашин спасателям удалось остановить распространение огня. В настоящее время они пытаются полностью потушить пожар. Сведения о пострадавших уточняются.

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