Происшествия 19 февраля 2024, 15:19 Сотрудники МЧС локализовали пожар на 500 «квадратах» в Ленобласти Пожарные локализовали огонь на 500 «квадратах» в поселке Бугры в Ленобласти

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Огнеборцам удалось локализовать пожар в двухэтажном здании автосервиса в Ленинградской области. Огонь распространился на площади в 500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар вспыхнул в здании станции техобслуживания в поселке Бугры на Шоссейной улице. Возгорание ликвидируют 48 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

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«В Ленинградской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 500 квадратных метрах», — указали в пресс-службе.

Ведомство также опубликовало видео с тушением пожара. На кадрах видно, что огонь не распространился на соседние дома, но здание автосервиса получило серьезные повреждения.

Ранее сотрудники МЧС повысили ранг пожара до второго уровня сложности. По информации 78.ru, причиной возгорания мог стать автомобиль, который неожиданно загорелся внутри здания автосервиса.