Происшествия 01 декабря 2023, 09:48 Сотрудники МЧС локализовали мощный пожар на складе в Петербурге МЧС: огнеборцы потушили крупный пожар в Невском районе Петербурга Пресс-служба МЧС

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Огнеборцы успешно потушили пожар, разгоревшийся на площади в 300 квадратных метров на одном из складов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Огонь вспыхнул ночью в Невском районе, пожар зафиксировали в производственно-складском здании на проспекте Александровской фермы. Приехавшие на место пожарные присвоили ЧП повышенный ранг сложности 1-БИС. МЧС задействовало при тушении 6 пожарных машин и 29 сотрудников, возгорание ликвидировали к 3:55 утра.

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«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — указали в пресс-службе.

Ранее масштабный пожар произошел на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону. На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники экстренных служб, в том числе аварийные группы АО «Ростовводоканал» и Ростовских городских электрических сетей. Огонь распространился на площади четырех тысяч квадратных метров, МЧС присвоило пожару третий ранг сложности. Спасателям удалось локализовать огонь к 06:02 утра.