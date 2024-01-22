Происшествия 22 января 2024, 12:19 Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на рынке в Самаре

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Пожарные смогли ликвидировать открытое горение на Кировском рынке в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар разгорелся на площади в тысячу квадратных метров. МЧС опубликовало видео, на котором показало работу пожарных расчетов. На кадрах видно, как торговые ряды до сих пор охватывает серый дым. Киоски сильно пострадали от масштабного пожара, некоторые из них обрушились из-за повреждений.

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Ведомство сообщило, что в результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работали 80 сотрудников МЧС, 23 единицы техники, а также пожарный поезд со станции «Кинель». Очевидцы опубликовали видео, как над территорией рынка поднимался столб черного дыма.

Ранее пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Измайлове. Спасатели эвакуировали из горящей квартиры пять человек, в том числе ребенка. Огонь охватил порядка 20 квадратных метров, горели мебель и личные вещи. Возгорание полностью ликвидировали ночью 22 января.