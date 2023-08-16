Сотрудники МЧС эвакуировали 11 человек из-за пожара в доме в Петербурге

Возгорание произошло в жилом доме в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Из горящего здания спасателям удалось вывести 11 человек, в том числе двое детей, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.