16 августа 2023, 18:56
Сотрудники МЧС эвакуировали 11 человек из-за пожара в доме в Петербурге
Возгорание произошло в жилом доме в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Из горящего здания спасателям удалось вывести 11 человек, в том числе двое детей, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.
По предварительным данным, пламя охватило однокомнатную квартиру в доме по улице Кораблестроителей. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Реклама
Отмечается, что участие в ликвидации пожара принимали 15 сотрудников МЧС.
Санкт-Петербург
Пожары
Реклама
Реклама