24 июля 2023, 20:54
Сотрудники МЧС Белгородской области спасли восемь животных за выходные
Сотрудники МЧС Белгородской области только за выходные спасли восемь животных по просьбе местных жителей. Об этом сообщил БЕЛ.RU.
В субботу в Новой Таволжанке спасатели достали собаку из искусственного водоема глубиной 2,5 метра и диаметром 70 метров. Животное себе забрал один из очевидцев случившегося.
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Еще один случай спасения животного произошел в Шебекино. Там с дерева достали кошку, которая не могла спуститься самостоятельно.
А 23 июля в Прохоровском районе из ямы очистных сооружений спасли собаку.
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