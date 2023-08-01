Происшествия 01 августа 2023, 12:07 Сотрудники Госавтоинспекции спасли котенка в Москве Госавтоинспекция Москвы: котенка достали из-под машины и отдали новому хозяину Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы

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Сотрудники Госавтоинспекции приехали на вызов на ДТП в районе Киевского путепровода. Один из участников аварии сообщил, что увидел котенка. Он решил остановиться, и животное от испуга забежало под заднюю балку его автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибыв на место ДТП, полицейские попытались извлечь котенка самостоятельно. Но многочисленные попытки не принесли результата.

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Тогда сотрудники Госавтоинспекции решили остановить проезжавший мимо эвакуатор. С его помощью они приподняли автомобиль и достали котенка. Он оказался цел и невредим. Животное передали новому хозяину.

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