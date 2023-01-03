Эксклюзив 03 января 2023, 16:29 Сотрудники горячей линии курорта в Красной Поляне не смогли объяснить столпотворение на трассе Сотрудники курорта в Сочи заверили, что вводили ограничения на продажу ски-пассов

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Количество отдыхающих на трассе «Черная пирамида» не превышало допустимого предела, заявили «360» на горячей линии курорта «Красная Поляна». На вопрос, почему там возникли огромные очереди, сотрудница ответить затруднилась, но заверила, что для катающихся ввели ограничения по продаже ски-пассов, чтобы не возник коллапс.

По словам собеседницы «360», комментарий от менеджмента по этой теме можно получить только через запрос на официальном сайте. Сотрудница горячей линии заверила, что число отдыхающих на трассе не превышало максимально возможного количества.

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Она пояснила, что из-за недостаточного количества снега на других трассах, открыли только определенную зону для катания, поэтому и ввели ограничения на продажу ски-пассов.

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В ответ на вопрос о том, кто контролирует безопасность отдыхающих, которые начали устраивать перепалки из-за длительного ожидания, девушка сообщила, что на трассе есть служба безопасности и сотрудники канатной дороги.

«Количество ски-пассов было ограничено. У нас сегодня продажа была исключительно в кассах с 08:00 до 11:00. Два подъемника рассчитаны примерно на 1700 человек. Если максимум превышен, то прекращают продажу. Уже делали так, что даже онлайн-продажи закрыли. Поэтому это контролируется. А то, что драки, — это, конечно, от гостей зависит», — добавила она.

Ранее в распоряжении «360» появились фото и видео происходящего на трассе «Черная Пирамида» на курорте «Горки Город» в Красной Поляне. На кадрах можно видеть огромные толпы людей, которые ждут своей очереди к двум подъемникам. Между несколькими из них произошла драка, за происходящим наблюдали дети. По словам источника «360», катающимся приходится проводить в ожидании по 40–50 минут.