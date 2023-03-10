10 марта 2023, 17:20
Сотрудники ГИБДД задержали пьяного автоинструктора в Челябинской области
В городе Троицке Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции задержали автоинструктора, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.
Задержать мужчину удалось во время остановки автомобиля, за рулем которого находился ученик. Рядом с ним сидел инструктор, от которого исходил запах алкоголя.
Реклама
Проведенная процедура освидетельствования на опьянение показала положительный результат.
Реклама
Алкоголь
Водители
Реклама
Реклама