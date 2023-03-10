Происшествия 10 марта 2023, 17:20 Сотрудники ГИБДД задержали пьяного автоинструктора в Челябинской области

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В городе Троицке Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции задержали автоинструктора, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.

Задержать мужчину удалось во время остановки автомобиля, за рулем которого находился ученик. Рядом с ним сидел инструктор, от которого исходил запах алкоголя.

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Проведенная процедура освидетельствования на опьянение показала положительный результат.

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