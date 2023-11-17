Происшествия 17 ноября 2023, 16:03 Сотрудники ГИБДД задержали пассажира с наркотиками на трассе в Воронежской области

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Инспекторы ГИБДД пресекли незаконную перевозку наркотиков в Бобровском районе. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили «Воронежские новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Согласно данным ведомства, правоохранители остановили автомобиль ВАЗ-21124 на 596-м километре трассы М-4 «Дон». Пассажир легковушки вызвал подозрение у стражей порядка.

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При проверке у него обнаружили пластиковую колбу и 14 свертков с запрещенными веществами. Мужчину задержали.