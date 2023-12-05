Происшествия 05 декабря 2023, 15:02 Сотрудники ГИБДД спасли четырехмесячного ребенка в Москве Сотрудники ГИБДД в Москве спасли четырехмесячного мальчика, потерявшего сознание РИА «Новости»

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В Зеленограде на улице Радио к сотрудникам ГИБДД подъехало такси, из которого выбежал мужчина и попросил помочь его сыну. Мальчика незамедлительно доставили к врачам. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Мужчина и рассказал, что в автомобиле находится его жена с четырехмесячным сыном. Мальчик неожиданно потерял сознание.

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Мать и ребенка пересадили в служебный транспорт и в течение нескольких минут доставили в медицинское учреждение, где состояние пострадавшего стабилизировали. После этого мальчика перевели в детскую больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Инспекторов ДПС наградили за образцовое выполнение служебных обязанностей.

Ранее подмосковные врачи спасли ребенка после неудачного циркового трюка. Мальчик мог на всю жизнь остаться инвалидом.