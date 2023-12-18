Важное 18 декабря 2023, 09:55 Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске готовившего теракт украинского агента ФСБ: задержан украинский агент, готовивший теракт в Удмуртии

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В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт против одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии. Об этом сообщили «360» в пресс-службе ФСБ России.

По данным ведомства, задержан россиянин 1990 года рождения. Подозреваемый действовал по заданию украинской террористической организации. Он готовил теракт, планируя использовать самодельное взрывное устройство.

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Уточняется, что у задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, а также средства связи. Правоохранительные органы также обнаружили переписку подозреваемого с украинскими координаторами.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205, части 2 статьи 205.5, в том числе о приготовлении к теракту и участии в работе террористической организации. Расследование продолжается, подытожили в ФСБ.

Ранее в Ростовской области был задержан гражданин Украины, собиравший информацию о ВС России.