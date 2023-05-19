Происшествия 19 мая 2023, 15:37 Сотрудники ФСБ задержали полицейского, который организовал мастерскую по переделке оружия в Арзамасе

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В Арзамасе сотрудники ФСБ задержали полицейского, который у себя дома переделывал сигнальное и охолощенное оружие в боевое. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности по региону.

Все необходимые элементы, чтобы переделывать оружие, мужчина покупал в Сети. Кроме того, он подстраховался и изготавливал пистолеты только того калибра, на ношение которого у него было разрешение.

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Если вину полицейского докажут, его уволят из органов.

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