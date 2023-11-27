Происшествия 27 ноября 2023, 14:06 Сотрудники ФСБ пришли с обысками к производителю «Живого» пива РБК: ФСБ провела обыски на Ипатовском пивоваренном заводе Unsplash

Читать 360tv в

Силовики начали проверку Ипатовского пивоваренного завода. Сотрудники ФСБ провели выемку документов и обыски на предприятии, сообщил РБК.

Завод производит пиво «Живое» и «Лебердон», а также лимонады и энергетики Mirax. Напитки Ипатовского пивоваренного завода поставляются в торговые сети по всей России.

Реклама

«Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива», — заявил источник издания.

Ранее сотрудники ФСБ и Федеральной налоговой службы провели анализ алкогольного рынка и выявили две схемы с выводом спирта в нелегальный оборот. Площадки по выводу алкогольсодержащей продукции на теневой рынок находились в Москве, Нижегородской и Самарской областях и Подмосковье.