Происшествия 28 марта 2024, 14:39 Сотрудники ФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию в Челябинской области

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Силовики задержали двух организаторов крупной нарколаборатории в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное УФСБ РФ.

Согласно данным ведомства, из незаконного оборота изъяли около 14,5 килограмма запрещенных веществ. Кроме того, стражи порядка обнаружили химическое оборудование и реагенты.

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Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Специалисты устанавливают других лиц, причастных к преступлению.