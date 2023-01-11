Происшествия 11 января 2023, 12:18 Сотрудники ДТП спасли пассажиров автобуса, который сломался во время сильного мороза в Екатеринбурге

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В Екатериндурге сотрудники ДПС Юрий Бурнатов и Марат Искандаров эвакуировали 44 пассажира автобуса, который сломался в 30-градусный мороз. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.

Правоохранители приняли решение тормозить направляющиеся мимо машины и просить водителей довезти пострадавших до места прибытия.

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Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, водитель автобуса остался на месте ЧП и продолжал чинить автобус. Через час он смог устранить поломку и добраться до компании-перевозчика.

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