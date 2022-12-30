Происшествия 30 декабря 2022, 13:43 Сотрудники ДПС в Перми во время патрулирования спасли людей из горящего дома

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Сотрудники Госавтоинспекции городского УМВД по Перми спасли двух человек, которые оказались в горящем доме. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на Telegram-канале МВД РФ.

Во время несения службы лейтенант полиции Александр Ведерников и старший лейтенант полиции Станислав Пупышев увидели горящий дом и бросились на помощь.

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«Сотрудники вбежали в помещение и помогли женщине выйти на улицу. Затем они отыскали мужчину, который лежал на полу, и вывели его», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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В каком состоянии находятся пострадавшие, не сообщается.