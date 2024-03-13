Происшествия 13 марта 2024, 12:11 Сотрудники ДПС в Перми устроили погоню за пьяным водителем такси

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В Перми сотрудники ДПС устроили погоню за водителем такси, который, находясь в состоянии алкогольного опьянение, отказался проходить медицинское освидетельствование и пытался скрыться. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что автоинспекторам пришлось применять табельное оружие, чтобы остановить водителя. Один из инспекторов ДПС открыл огонь по колесам такси, после чего мужчина затормозил.

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Нарушитель ПДД рассказал, что выпил алкоголь после ссоры с женой, а затем сел за руль. Его арестовали на 15 суток.