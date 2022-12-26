26 декабря 2022, 12:31
Сотрудники ДПС Свердловской области спасли ребенка, у которого остановилось дыхание
В Свердловской области сотрудники ДПС помогли спастись ребенку, у которого остановилось дыхание. Об этом написал сайт Е1.
В больнице Верхней Пышмы врачи поставили ребенку диагноз острая респираторная вирусная инфекция. Родители больного приняли решение везти его в больницу Екатеринбурга, сообщил tagilcity.ru.
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Когда отец ребенка выехал на Серовский тракт, больной начал задыхаться. Мужчина попросил помощи у сотрудников ДПС. Они забрали семью, включили мигалки и довезли пострадавшего до реанимации.
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Сейчас ребенок получает необходимое лечение.
Свердловская область
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