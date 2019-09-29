Сотрудники ДПС спасли из горящего дома 20 человек

Полицейские добрались до городской площади и направились в сторону улицы Сибирская. Оттуда около 05:00 они увидели вдалеке столб густого дыма. Когда стражи порядка подъехали ближе к месту ЧП, поняли, что горит жилой дом. По пути инспекторы ДПС вызвали пожарных через дежурную часть ГАИ и МВД.

В то время жильцы спали, поэтому Костромских и Камалов включили сирену, предупреждали местных жителей о пожаре по рации.

Стражи порядка увидели задымление на втором этаже и направились внутрь здания. Они стучали в двери и даже выламывали их. После этого полицейские вывели людей на улицу, предупреждая об угарном газе. Всего им удалось эвакуировать 20 человек.

В это же время прибыли пожарные, сотрудники МЧС и ППС. Специалисты выводили людей из другого подъезда, который еще не охватил пожар.