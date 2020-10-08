Сотрудники ДПС с мигалками и сиреной задержали водителя-подростка

Сотрудники ДПС после преследования с включенными мигалками и сиреной задержали водителя-подростка на проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Отмечается, что несовершеннолетний управлял автомобилем Opel Vectra без водительских прав. Молодой человек отказался остановить машину по требованию сотрудников правоохранительных органов. После этого инспекторы стали преследовать водителя. Нарушителя удалось задержать, пишет ИА «Невские новости».

Подростку выписали два протокола об административных нарушениях за невыполнение требования об остановке и вождение без прав. При таком нарушении полагается штраф до 15 тысяч рублей.