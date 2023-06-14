Происшествия 14 июня 2023, 16:47 Сотрудники ДПС Приморского края задержали подростка, который угнал иномарку

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В Приморском крае сотрудники ДПС задержали подростка, который угнал автомобиль Honda Logo. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.

Случай произошел накануне в городе Уссурийске. Сотрудники полиции заметили неадекватное поведение на дороге водителя иномарки, попросив его остановиться. Молодой человек проигнорировал требование и продолжил движение, но впоследствии был задержан.

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За рулем иномарки оказался 16-летний подросток. В ведомстве выяснили, что юноша не стоит на регистрационном учете.