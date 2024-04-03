Происшествия 03 апреля 2024, 16:12 Сотрудники ДПС применили оружие для остановки водителя «Жигулей» недалеко от Красноярска

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В городе Минусинск сотрудники дорожно-патрульной службы применили оружие для остановки пьяного водителя, который управлял «Жигулями». Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на УМВД по Красноярскому краю.

Мужчина на ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу движения, создавая аварийную ситуацию. Полиция призвала его остановиться, однако водитель лишь повысил скорость. После стрельбы по колесам он все же затормозил.

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Нарушителю назначили 10 суток ареста за экстремальное вождение в нетрезвом виде.