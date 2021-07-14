Сотрудники ДПС попытались задержать водителя в Североуральске. Погоня завершилась аварией

В Североуральске (Свердловская область) мужчина устроил погоню с участием сотрудников ДПС. Попытка задержания привела к аварии. Об этом сообщило Ura.ru.

Сотрудники ДПС попытались задержать мужчину. Во время погони автомобилист не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и перевернулась. Водителя пришлось госпитализировать, передали «Дни.ру»

«Водитель SsangYong Actyon, увидев патрульный автомобиль ДПС, повел себя неадекватно и попытался скрыться. Мужчина не выполнял требования сотрудников ГИБДД остановиться и на скорости до 160 километров в час не смог справиться с управлением, допустил съезд с проезжей части и последующее опрокидывание транспортного средства», — сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД по региону Светлана Свиридова.

Следователи предполагают, что во время погони мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент выясняются обстоятельства аварии.