Происшествия 10 января 2023, 13:32 Сотрудники ДПС Петербурга применили оружие во время задержания пьяного водителя

Читать 360tv в

Сотрудники ДПС в Санкт-Петербурге вынуждено применили табельное оружие для того, чтобы задержать пьяного водителя, пытающегося скрыться. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и региону.

Водитель в состоянии алкогольного опьянения проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться. Вместо этого мужчина увеличил скорость и попытался скрыться от полиции. Преследование закончилось после четырех выстрелов по колесам машины нарушителя.

Реклама

Отмечается, что в отношении него возбуждены административные дела.

Реклама