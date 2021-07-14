Сотрудники детского сада погибли от отравления неизвестным веществом на Урале

В селе Таборы (Свердловская область) от отравления неизвестным веществом погибли два сотрудника детского сада. О случившемся сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 10 июля. Смерть завхоза и разнорабочего произошла во время чистки канализационной системы. Медики установили, что причиной смерти послужило отравление неизвестным веществом, передали «Дни.ру». Следственный комитет возбудил уголовное дело. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства случившегося. По официальным данным, в детском саду в селе Таборы содержится 140 детей.