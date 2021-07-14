Сотрудники детсада погибли при чистке канализационных стоков на Урале

Прокуратура начала проверку после того, как в детском саду Свердловской области погибли двое работников. Они занимались чисткой канализационных стоков.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры, все произошло 10 июля в Таборинском районе области. По предварительной информации, 33-летний заведующий хозяйством и 63-летний разнорабочий погибли, когда устраняли засор канализационных стоков в дошкольном учреждении. Их тела нашел в канализационном колодце сторож детского сада, уточнил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. Предварительная причина смерти — отравление неизвестным веществом.

Следователи по данному факту открыли уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Расследование находится на контроле прокуратуры.

Ведомство оценит соблюдение техники безопасности в детсаду при производстве подобных работ, изучит документы по технике безопасности, а также опросит работников.

В СКР считают, что сотрудники учреждения спустились в канализационную яму, чтобы устранить стойкий и неприятный запах. Однако там им стало плохо. По версии следствия, они отравились скопившимися в яме ядовитыми газами. Точную причину смерти установит экспертиза.