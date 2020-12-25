25 декабря 2020, 17:40
Сотрудники частного детского сада в Сочи работали по поддельным документам
Четыре уголовных дела завели на сотрудников детского сада «Семь гномов» в Сочи. Оказалось, что некоторые сотрудники работали там по поддельным документам. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.
Уточняется, что документы, дающие право работать с детьми, оказались поддельными. Также в учреждении обнаружили нарушения противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологических норм.
Заведено уголовное дело по статье «Приобретение заведомо поддельного официального документа».