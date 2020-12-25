Сотрудники частного детского сада в Сочи работали по поддельным документам

Уточняется, что документы, дающие право работать с детьми, оказались поддельными. Также в учреждении обнаружили нарушения противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологических норм.

Заведено уголовное дело по статье «Приобретение заведомо поддельного официального документа».