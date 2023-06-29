Важное 29 июня 2023, 10:17 Сотрудники больницы в КЧР попались на хищении 100 миллионов рублей при закупке лекарств ФСБ и МВД задержали сотрудников больницы в Карачаево-Черкесии за хищение из федбюджета

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Сотрудники ФСБ и МВД задержали семерых членов организованного преступного сообщества во главе с зампредом правительства Карачаево-Черкесской Республики. Их заподозрили в хищении более 100 миллионов рублей из федерального бюджета, выделенных на развитие здравоохранения по госпрограмме, сообщил центр общественных связей ФСБ.

По предварительным данным, сообщество, в которое входили сотрудники и руководители клинической больницы и индивидуальные предприниматели, похищало деньги, предназначенные для покупки лекарств, медицинского оборудования и выплату зарплат медработникам.

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Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения). Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.

При обысках у фигурантов нашли и изъяли крупные суммы денег. Следственные действия продолжаются.