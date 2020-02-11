Сотрудники аэропорта в Сочи разбили клетку с собакой, перемотали скотчем и отправили в багаж

По словам хозяина собаки Тимура Алиева, произошедшее заметила его девушка из иллюминатора самолета, которая собиралась в Москву вместе с питомцем. Весь полет она очень переживала.

Сам Тимур позвонил в службу поддержки авиакомпании, но там ему ничем не помогли.

Представитель перевозчика позже сказал, что виновного в случившемся уволили, но пара хочет более решительных действий.

Пострадавшего Финика отвезли к ветеринару. С ним все в порядке, но врач рекомендовал наблюдение и сообщил, что осложнения могут начаться позже.