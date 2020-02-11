11 февраля 2020, 17:30
Сотрудники аэропорта в Сочи разбили клетку с собакой, перемотали скотчем и отправили в багаж
Грузчики сочинского аэропорта разбили переноску с псом Фиником, загнали выбежавшее животное обратно, перемотали клетку скотчем и в таком виде отправили в самолет. Об этом сообщил Life.ru.
По словам хозяина собаки Тимура Алиева, произошедшее заметила его девушка из иллюминатора самолета, которая собиралась в Москву вместе с питомцем. Весь полет она очень переживала.
Сам Тимур позвонил в службу поддержки авиакомпании, но там ему ничем не помогли.
Представитель перевозчика позже сказал, что виновного в случившемся уволили, но пара хочет более решительных действий.
Пострадавшего Финика отвезли к ветеринару. С ним все в порядке, но врач рекомендовал наблюдение и сообщил, что осложнения могут начаться позже.